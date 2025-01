As eleições de 2026 se aproximam, e o Cone Sul de Rondônia completa 12 anos sem representação na Câmara dos Deputados, um vazio político que tem impactado financeiramente os municípios de Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Cabixi, Pimenteiras do Oeste e Chupinguaia.

Nos últimos quatro anos, cada deputado federal rondoniense conseguiu liberar cerca de R$ 200 milhões em emendas parlamentares. Em 12 anos sem um representante na esfera federal, os municípios da região deixaram de receber recursos que poderiam ser destinados ao desenvolvimento local.

Rondônia conta atualmente com oito deputados federais: Fernando Máximo, Maurício Carvalho, Cristiane Lopes e Coronel Chrisóstomo, todos de Porto Velho; Lucio Mosquini, de Jaru; Lebrão, de São Francisco do Guaporé; Silvia Cristina, de Ji-Paraná e Thiago Flores, de Ariquemes. Nenhum deles é do Cone Sul, região que abriga cerca de 170 mil habitantes e é destaque na produção de grãos (soja e milho) e pecuária.

Embora sem representantes federais, o Cone Sul conta com três deputados estaduais na Assembleia Legislativa: Ezequiel Neiva, Luizinho Goebel e Rosangela Donadon. Desses, Ezequiel Neiva, filiado ao União Brasil, tem ganhado destaque como pré-candidato a deputado federal para preencher a lacuna de representatividade da região em Brasília.

Neste momento Ezequiel Neiva tem se mostrado como a alternativa mais realizável de se recompor a representação sulista na bancada federal, tendo sido peça-chave na destinação de investimentos para o Cone Sul por meio de programas estaduais como “Governo na Cidade” e “Tchau Poeira”. Sua articulação política tem garantido melhorias significativas para os municípios da região, consolidando sua força como um possível representante federal.

Com a importância econômica e estratégica do Cone Sul para Rondônia, as próximas eleições se mostram como uma oportunidade para a região reconquistar espaço na Câmara Federal e fortalecer sua presença na Assembleia Legislativa. As articulações políticas locais indicam que mudanças podem estar a caminho.