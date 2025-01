Na manhã deste sábado, 25 de janeiro, o corpo de um homem foi encontrado por populares nas proximidades do Risadinha, na Rua Pará, no setor 19, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima foi assassinada a facadas e teve o corpo desovado no local, com os pés e as mãos amarrados.

Indícios apontam que os responsáveis pelo crime utilizaram gasolina para incendiar o cadáver, devido ao forte cheiro do produto no local. No entanto, o rosto da vítima não foi atingido pelas chamas, possivelmente porque o corpo estava de bruços, o que poderá facilitar sua identificação.

A vítima aparenta ter entre 20 e 25 anos, pele morena, estatura média e algumas tatuagens.

Após a perícia no local, o corpo foi liberado e removido pela funerária Canaã. As investigações seguem para identificar a vítima e apurar as circunstâncias do crime.