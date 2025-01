Em uma reunião realizada nesta sexta-feira, 24 de janeiro, no gabinete da Prefeitura de São Miguel do Guaporé, o deputado federal Lúcio Mosquini anunciou a destinação de recursos para a construção de um centro de hemodiálise no município.

A iniciativa visa proporcionar tratamento especializado para pacientes renais na região, evitando deslocamentos para outras cidades e melhorando a qualidade de vida dos moradores locais.

O encontro contou com a presença do prefeito Coronel Crispin, do vice-prefeito Márcio Boff, do presidente da Câmara Municipal Jair Top Car, além de vereadores e secretários municipais. A proposta foi inicialmente articulada pelo deputado estadual Ismael Crispin, que reafirmou seu compromisso em colaborar com o projeto por meio de emendas parlamentares.

Durante a reunião, o prefeito Coronel Crispin destacou a importância da colaboração entre as esferas governamentais e informou que a área destinada à construção do centro de hemodiálise será a mesma onde seria instalado o campus da Universidade Federal de Rondônia (Unir). O espaço está sendo planejado para abrigar um novo hospital municipal com diversas especialidades médicas.

O deputado Lúcio Mosquini enfatizou a relevância do investimento para a saúde pública regional, afirmando que a saúde é uma prioridade e que o novo centro proporcionará atendimento digno para a população que necessita de hemodiálise.

A expectativa é que as primeiras tratativas concernentes ao projeto e à destinação de recursos sejam articuladas em breve. Além disso, será necessário o contato com o Sistema Único de Saúde (SUS) para aprovação dos projetos e obtenção das devidas liberações. O processo de aprovação envolve a análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos dos estabelecimentos de saúde pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), conforme estabelecido pela Resolução RDC nº 51, de 6 de outubro de 2010. 

A comunidade de São Miguel do Guaporé aguarda com expectativa o início dessas ações, que prometem trazer avanços significativos para a saúde local.