Nesta segunda-feira, 27, a Academia Engenharia do Corpo comemora seu 2º aniversário em grande estilo, com uma programação repleta de atividades e atrações para o público de Vilhena.

A franquia, trazida para a cidade pelos empresários Elvis Kurtz e sua esposa Tânia Flávia, e gerenciada por Elionai Rodrigues, tem se destacado como referência em qualidade e inovação.

Com um espaço ampliado, moderno, climatizado e acolhedor, a academia preparou uma celebração única. A programação inclui aulas dinâmicas no salão principal, animadas pelo som do DJ Khalil, degustação de suplementos oferecida pelas marcas Suplemais e Dr. Shape, além de açaí servido pelo Trílias Açaí.

Os cuidados com a saúde também são destaque, com o Instituto de Ozônioterapia de Vilhena oferecendo serviços básicos como medição de pressão arterial, glicemia, saturação e degustação de água ionizada.

Os participantes poderão concorrer a sorteios de brindes e aproveitar a liberação da catraca, permitindo acesso gratuito para conhecer as novas instalações da academia.

“Estamos muito felizes em celebrar essa data com a comunidade vilhenense. Preparamos tudo com carinho para que todos possam aproveitar e conhecer de perto as novidades que a Engenharia do Corpo oferece”, destacou a equipe organizadora.

A programação segue ao longo do dia, oferecendo momentos de bem-estar e descontração para os visitantes, consolidando a academia como um espaço de saúde e qualidade de vida na cidade.