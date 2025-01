A alegria e a tradição do Carnaval de Porto Velho estão garantidas! A Banda do Vai Quem Quer (BVQQ), o maior bloco de carnaval da região Norte, inicia seu cronograma de atividades nesta semana com a organização e decoração de sua sede e museu, Avenida Joaquim Nabuco, nº 2368 – Centro, em Porto Velho.

A abertura oficial está confirmada para o próximo sábado, 1º de fevereiro, às 8h, com um coquetel para patrocinadores, parceiros, autoridades e imprensa.

A notícia foi confirmada pela presidente da BVQQ, Siça Andrade, que também falou de sua expectativa em manter o desfile pelas ruas da cidade em atenção ao pedido de seu pai, antes de morrer, Manoel Mendonça, conhecido como “Manelão”. “Já iniciamos os preparativos para nossa folia, já no sábado de Carnaval (1º de março), com concentração às 16h. Nossa expectativa é a de sempre, que a Banda reúna milhares de foliões ao som da banda da Banda em mais um ano de muita animação e diversão com nossos foliões mais dedicados”, disse a presidente.

Siça lembrou que a única fonte de renda do bloco é a venda dos abadás e que as vendas já vão começar. “Com a sede da BVQQ aberta ao público, os fiéis foliões e a comunidade terão a oportunidade de conhecer a história do bloco e adquirir os abadás do primeiro lote, por apenas R$ 70, durante todo o dia 1º de fevereiro. Esperamos um recorde neste dia”, informou entusiasmada.

SOBRE A BANDA- Celebrando 45 anos de história em 2025, a Banda do Vai Quem Quer (BVQQ) é um pilar da cultura popular da capital rondoniense. Ao longo das décadas, a BVQQ tem mantido viva a tradição do Carnaval de rua e contribuído para a valorização das marchinhas, encantando gerações de foliões. É considerada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Rondônia (Projeto de Lei nº105/2019) e Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Porto Velho (Projeto de Lei nº 3.840/2019).