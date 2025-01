A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, anunciou nesta segunda-feira (27) sua entrada no segmento de ovos por meio da aquisição de 50% da Mantiqueira Brasil, a maior produtora de ovos da América do Sul.

Com essa operação, a JBS reforça sua estratégia de diversificação global, ampliando seu portfólio multi-proteína. A gestão da Mantiqueira será compartilhada com o fundador da empresa, Leandro Pinto.

“Esse investimento está alinhado com a nossa estratégia de longo prazo, que prevê a diversificação do portfólio com a entrada em novos segmentos de proteína e o investimento em negócios de marca com valor agregado”, afirmou Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS. A companhia já atua com bovinos, frangos, suínos, aquacultura (salmão) e proteínas alternativas (plant-based e cultivada) em cinco continentes.

Líder no setor

A Mantiqueira Brasil é líder no mercado de ovos da América do Sul e a décima maior produtora do mundo. Com uma produção anual de 4 bilhões de ovos, a empresa conta com unidades em seis estados brasileiros e emprega 3 mil funcionários. Nos últimos anos, a Mantiqueira consolidou marcas fortes no mercado, como Happy Eggs, focada em galinhas livres, e Fazenda da Toca, líder no segmento de ovos orgânicos.

Expansão internacional

Além de atender o mercado interno, a Mantiqueira Brasil exporta para países da América do Sul, Ásia, África e Oriente Médio, destacando o potencial global da parceria. “O consumo de ovos no mundo tem apresentado crescimento consistente. É uma proteína acessível, versátil e saudável, que reforça nosso propósito de alimentar o mundo”, destacou Tomazoni.

Para o fundador da Mantiqueira, Leandro Pinto, a parceria com a JBS abre novas possibilidades:

“Essa união é um marco no nosso planejamento estratégico. Além de consolidarmos nossa liderança no Brasil, teremos mais acesso a mercados internacionais e conhecimento para nos tornarmos um competidor relevante fora do país.”

Sinergia

A parceria também aproveitará a ampla experiência da JBS no setor de avicultura. A JBS é a maior produtora mundial de frangos, com operações consolidadas nos Estados Unidos, México, Europa e Brasil. Segundo a empresa, a expertise em logística, gestão e expansão internacional será determinante para o crescimento global da Mantiqueira Brasil.

Com a aquisição, a JBS dá mais um passo em sua estratégia de diversificação de proteínas, consolidando sua posição como líder no mercado global de alimentos.