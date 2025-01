Na manhã desta segunda-feira, 27, o deputado federal Lúcio Mosquini esteve presente em uma importante solenidade de entrega de implementos agrícolas, destinados ao município de Theobroma por meio de suas emendas parlamentares.

A cerimônia, promovida pela prefeitura, contou com a presença do prefeito Gilliard dos Santos Gomes, da Câmara de Vereadores, e do deputado estadual Dr. Luís do Hospital.

Os implementos agrícolas foram um pedido do vereador Carlinhos, que trabalhou ativamente junto ao deputado Lúcio Mosquini para atender essa demanda das associações e produtores do município.

Durante o evento, o deputado elogiou o trabalho do prefeito Gilliard pelo compromisso em fortalecer o agronegócio local. “Prefeito Gilliard, quero parabenizá-lo pela sua dedicação em trabalhar pelo homem do campo. Essa visão de investir no agronegócio é essencial para o futuro de Theobroma, que tem enorme potencial de crescimento econômico baseado na força do campo,” declarou Mosquini.

O deputado também destacou seu otimismo em relação ao futuro do agronegócio em Rondônia. Ele acredita que 2025 será um dos melhores anos para o setor agropecuário no estado, exaltando o papel do agronegócio como alicerce da economia regional.

Além disso, reafirmou seu compromisso com o setor: “Luto dia e noite lá em Brasília para defender o agronegócio e garantir os recursos necessários para fortalecer esse setor, que é o coração econômico do nosso estado. Rondônia tem tudo para crescer ainda mais e tornar o agronegócio referência nacional e internacional.”

A entrega desses implementos representa mais um passo no fortalecimento da produção agrícola e no apoio às famílias rurais de Theobroma, promovendo desenvolvimento econômico e melhores condições para os produtores locais.