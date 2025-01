Na última semana, o deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos) esteve no Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira, em Vilhena, para entregar um equipamento de última geração destinado à realização de cirurgias renais.

O aparelho foi adquirido por meio de recursos provenientes de uma emenda parlamentar do deputado.

O secretário municipal de Saúde, Vagner Borges, destacou a importância da aquisição para a melhoria dos serviços médicos no município. “Essa conquista significa um avanço significativo na qualidade do atendimento. Melhoramos a experiência dos pacientes que necessitam de cirurgia, além de oferecer aos médicos um equipamento mais moderno para realizar os procedimentos. Isso também representa economia de recursos públicos ao evitar custos adicionais em outras áreas ou tratamentos, além de diminuir o sofrimento dos pacientes,” afirmou.

Vagner Borges também reforçou o impacto positivo da entrega para a saúde local. “Este equipamento trará mais qualidade, segurança assistencial e benefícios à população atendida pelo Hospital Regional de Vilhena. Agradecemos ao deputado Luizinho Goebel pelo apoio e incentivo,” completou.

A entrega do novo aparelho, realizada nesta segunda-feira (20/01), fortalece a estrutura da saúde pública de Vilhena, beneficiando especialmente os moradores da região do Cone Sul do Estado.

“O Hospital Regional de Vilhena necessita muito do nosso apoio. Estar aqui hoje, entregando este equipamento, reforça a importância de termos um deputado estadual comprometido com a nossa região. Essa instituição é referência para toda a região e enfrenta carências de recursos. Vamos continuar trabalhando para que a saúde e outras áreas da cidade sejam contempladas com o melhor do nosso esforço e dedicação,” declarou Luizinho Goebel.