Na noite do último sábado, 25 de janeiro, policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de uma arma de fogo, um simulacro e entorpecentes no município de Cerejeiras. Quatro pessoas foram detidas e apresentadas na Delegacia de Polícia Civil.

Por volta das 22 horas, uma equipe da Força Tática, em patrulhamento pela Avenida Integração Nacional, esquina com a Rua Jordânia, avistou um veículo Gol, de cor prata, realizando manobras perigosas. Diante da situação, foi realizada a abordagem do automóvel.

No interior do veículo, havia quatro ocupantes, que foram orientados a descer para a realização de busca pessoal e vistoria no automóvel. Durante a revista, os policiais localizaram com um dos passageiros uma arma de fogo tipo garrucha, calibre .32, marca Boito, com 7 cartuchos. Com outros dois passageiros foram encontradas duas porções de entorpecentes, e com o condutor do veículo foi apreendida uma pistola de plástico de cor preta (simulacro de arma de fogo).

Além disso, constatou-se que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação. Submetido ao teste do etilômetro, foi identificado um teor de 1.15 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, configurando o crime de embriaguez ao volante.

Os envolvidos receberam voz de prisão e, juntamente com os materiais apreendidos, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para as providências cabíveis.