Durante patrulhamento de rotina no distrito do Guaporé, uma guarnição da Polícia Militar avistou um veículo Fiat Palio vermelho, com placa de Vilhena, nas proximidades do Quartel.

No interior do veículo, estavam três homens, sendo que o passageiro, que ocupava o banco dianteiro, estava agitado, o que levou a guarnição a realizar a abordagem e averiguar a situação.

Durante a revista pessoal, foi encontrada com K.G.N.S., de 17 anos, uma quantidade aproximada de 250 gramas de substância entorpecente, aparentemente crack.

No veículo também estavam L.O.C., de 15 anos, e P.H.O.V., maior de idade. Os menores foram apreendidos e o maior recebeu voz de prisão.

No momento da abordagem, P.H.O.V., estava dirigindo o veículo, apesar de não possuir Carteira Nacional de Habilitação.

Dado o envolvimento de menores, o Conselho Tutelar de Vilhena foi acionado.

A guarnição registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena. O veículo foi removido para o pátio da Ciretran de Chupinguaia, junto com os autos de infração.