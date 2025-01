A Prefeitura de Vilhena iniciou, nesta segunda-feira (27), a operação “Tapa-Buraco” nas vias do município.

A ação tem como objetivo melhorar as condições de tráfego e segurança tanto para motoristas quanto para pedestres.

O projeto conta com o apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), que destinou recursos para a aquisição dos insumos necessários, onde foram liberadas 500 toneladas de massa asfáltica, que serão utilizadas na execução dos serviços em parceria com o governo do Estado.

A operação “Tapa-Buraco” será realizada em toda a cidade, com previsão de continuidade nos próximos dias, visando a melhoria da malha viária de Vilhena. A ação utiliza o CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), um asfalto de alta qualidade, ideal para projetos de pavimentação e recuperação de vias, oferecendo maior durabilidade e garantindo uma trafegabilidade mais segura e confortável para a população.

Deputado estadual Ezequiel Neiva investiu na aquisição de insumos para a execução dos serviços (Foto: Nilson Nascimento / Assessoria parlamentar)

“Esta ação é fruto de uma parceria com o Governo de Rondônia, por meio do governador coronel Marcos Rocha (União Brasil), em conjunto com o prefeito de Vilhena, Delegado Flori (Podemos). Com essa parceria, conseguimos garantir a utilização de um material de alta qualidade, fornecido pela Usina de Asfalto do DER (Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes), o que certamente fará a diferença na recuperação das vias do município, em um trabalho que está sendo executado pela Secretaria Municipal de Obras”, explicou o deputado estadual Ezequiel Neiva.

Ação utiliza o CBUQ é um asfalto de alta qualidade, ideal para projetos de pavimentação e recuperação de vias (Foto: Nilson Nascimento / Assessoria parlamentar)

A operação “Tapa-Buraco” terá um caráter mais abrangente, com o objetivo de realizar a recomposição completa das ruas que estão mais deterioradas. O secretário Municipal de Obras, Laércio Torres, explicou que a operação não se limita a simples reparos. “Onde a capa asfáltica estiver completamente comprometida, vamos remover todo o material antigo e realizar a correção de maneira mais elaborada, garantindo a durabilidade e a qualidade da nova pavimentação”, afirmou Laércio.