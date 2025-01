Como se esperava, o governo Trump iniciou com a adoção de intensas e diversificadas ações, caracterizadas como agressivas e inovadoras, em várias frentes de trabalho.

Todos sabemos que os problemas dos EUA são delicados e que não serão resolvidos apenas com medidas bombásticas. Políticos e empresários têm visões bem distintas!

O “novo” sempre nos chega, repleto de expectativas alegres e promissoras. Por outro lado, modificações severas, sempre trazem consigo uma reação natural às ações do governo. Convido o amigo/a leitor/a à juntos examinarmos algumas atitudes e posturas:

1.-A deportação de imigrantes irregulares nos EUA, é um direito claro e justo, oportuno e impactante. Esta ação tem se concentrado, principalmente, nos maiores países exportadores de mão de obra para o mercado americano. Uma notícia recente indica que no México, o governo está construindo às pressas, barracões para receber e acomodar dignamente seus cidadãos expatriados. O objetivo desta medida é gerar mais empregos internamente no mercado americano;

2.-Os EUA ameaçam aumentar, de forma significativa, a tributação das importações de produtos e serviços estrangeiros, para proteger o que entende ser “distorções de mercado”. Dessa forma, os produtos fabricados nos EUA seriam mais competitivos;

3.-Outra frente de ação é o combate à ideia de uma guerra mundial, a qual consome bilhões de dólares, indefinidamente, justamente no momento em que a atividade econômica mundial está caindo. Vale mencionar que as exportações de armas e munições dos EUA para a Ucrânia, foram recordes no ano de 2024. É impressionante a insensibilidade e irracionalidades dos governantes das nações, no atual cenário. Uma medida complementar foi pressionar Putin e Ucrânia a terminar logo essa guerra.

Não se sabe o montante mensal gasto pelos EUA, Otan e outras nações desenvolvidas, com essa guerra. Contudo, fica evidente de que ela está consumindo bilhões de dólares, mundo afora.

São tempos difíceis; as maiores economias do mundo estão se militarizando mais e mais, em vez de formar acordos políticos e alianças. As instituições orientadas para a paz, não estão explorando o diálogo, como ferramenta da paz. Essa escalada armamentista tem aumentado, consumindo recursos financeiros crescentes, no intuito de proteger a integridade territorial, social e a segurança de seus habitantes.

É muito triste quando deixamos de priorizar a verdade e a justiça; quando o medo é maior do que a fé; quando os alicerces das nações se esfacelam. A bíblia convida a todos a cultivar o amor; a crescer na fé; a investir nos valores espirituais; e a crer em Deus e nas escrituras. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.