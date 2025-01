Na segunda-feira (27), o senador Confúcio Moura e o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Rondônia, André Santos, apresentaram um relatório sobre as obras de modernização do anel viário de Ji-Paraná.

O evento ocorreu no auditório da Associação Comercial e contou com a presença do prefeito Affonso Cândido, empresários e membros da comunidade.

Durante a reunião, surgiram preocupações por parte dos empresários em relação à área de domínio do anel viário. Eles manifestaram receios sobre a proximidade da pista em relação às calçadas de seus estabelecimentos, o que pode comprometer a viabilidade de seus negócios, especialmente para as empresas mais antigas.

O senador Confúcio Moura destacou que a obra está avançada, mas ainda falta concluir a última etapa. “O setor empresarial do município solicitou meu apoio e o do DNIT para resolver um impasse sobre a definição da faixa de domínio, que foi estabelecida anteriormente pelo DER (Departamento de Estradas e Rodagens) durante minha gestão como governador”, afirmou Confúcio.

O senador se comprometeu a trabalhar em conjunto com o superintendente do DNIT para realizar um estudo e buscar soluções em Brasília.

Durante a audiência pública, também foi apresentado o portfólio de investimentos da BR-364 no estado de Rondônia, destacando os benefícios e a importância dessa rodovia como um grande corredor logístico do país.