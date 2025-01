O treinador vilhenense Junior Oliveira, de 33 anos, iniciou sua jornada no Karatê aos 4 anos, inspirado pelo pai, que também treinava a modalidade.

Apaixonado pelo esporte, Junior, junto com seu irmão Emanuel Oliveira, idealizou em 2022 o projeto social “Uma Luz para o Futuro”, que oferece aulas gratuitas de Boxing, MMA e Kickboxing para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, na cidade de Vilhena.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Junior destacou os benefícios do Boxe para os jovens, como o aumento da força, melhora na composição corporal, desenvolvimento da coordenação motora, fortalecimento da saúde cardiovascular, redução do estresse e auxílio no processo de emagrecimento. Para cada aluno inscrito, o projeto oferece um kit esportivo específico da modalidade escolhida.

O projeto tem como público-alvo jovens entre 4 e 17 anos da rede pública de ensino. Segundo Junior, o objetivo principal é resgatar a cidadania e formar cidadãos responsáveis e disciplinados, utilizando o esporte como ferramenta de transformação. Além disso, promove valores morais, virtudes cidadãs e desenvolvimento físico e emocional.

Para participar do projeto, os interessados devem ser estudantes da rede pública de ensino, municipal ou estadual, e ter entre 4 e 17 anos. No ato da matrícula, é necessário que os responsáveis apresentem cópias do CPF e RG do aluno e do responsável, comprovante de endereço e comprovantes de renda. As inscrições e treinamentos acontecem no Studio Junior Oliveira, localizado na Avenida Primeiro de Maio, número 3658, no Centro de Vilhena.

O projeto conta com o apoio de uma emenda impositiva da Prefeitura Municipal de Vilhena, que possibilitou a aquisição de materiais esportivos essenciais, como luvas, capacetes, uniformes e tatames. Esse investimento foi crucial para estruturar o espaço e garantir um ambiente seguro e de alta qualidade para os treinamentos.

O projeto “Uma Luz para o Futuro” oferece participação totalmente gratuita para estudantes da rede pública de ensino, reforçando seu compromisso de transformar vidas por meio do esporte.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (69) 9 8104-6815. Os horários e dias de treino para cada modalidade estão disponíveis nas imagens informativas do projeto.

