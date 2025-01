Desde que assumiu a gestão do Hospital Regional, da UPA e do Instituto do Rim de Vilhena, a Santa Casa de Chavantes vem implementando um ritmo acelerado na adoção de conceitos hospitalares de excelência. E, naturalmente, a higiene tem sido uma das principais prioridades da instituição.

O processo de limpeza e desinfecção das unidades de saúde segue um rigoroso protocolo, que inclui o uso de desinfetantes hospitalares de última geração e procedimentos que garantem a eliminação de patógenos. Os equipamentos são modernos e incluem máquinas automáticas para lavagem de pisos, aspiradores hospitalares e sistemas de desinfecção por luz ultravioleta.

A auxiliar de serviços gerais do Hospital Regional de Vilhena, Matilde da Costa, conta que higieniza a Ala 1 duas vezes ao dia, com a lavagem completa dos banheiros e a reposição de insumos, como papel toalha, papel higiênico e álcool em gel. “Seguimos um cronograma rigoroso para garantir que todas as áreas sejam higienizadas com frequência. A saúde dos pacientes e dos profissionais é nossa prioridade”, explica Matilde.

O serviço de limpeza ocorre continuamente, inclusive durante a noite e a madrugada. Em todos os horários, há auxiliares circulando pelos corredores do hospital. “A limpeza é um dos principais pilares para evitar infecções hospitalares, e essa é uma preocupação constante da nossa equipe”, afirma a diretora administrativa da Santa Casa, Allany Paula. Segundo ela, os profissionais de limpeza recebem treinamentos frequentes sobre novas técnicas e protocolos para garantir a eficácia das operações.

A Modernização da Lavanderia

A adoção de protocolos rigorosos de higiene e desinfecção pode reduzir a incidência de infecções hospitalares em até 70%, segundo estudos. Por isso, além da limpeza das áreas comuns, a Santa Casa de Chavantes também investiu na reestruturação da lavanderia do Hospital Regional de Vilhena. Quando assumiu a unidade, a estrutura foi interditada pela Vigilância Sanitária devido às péssimas condições em que se encontrava. Hoje, a lavanderia opera com eficiência e qualidade, garantindo a segurança de pacientes e colaboradores por meio de processos modernos de higienização de roupas de cama e aventais.

Com um compromisso sólido com a saúde e a segurança, a instituição destaca que todas as melhorias no Hospital, na UPA e no Instituto do Rim estão sendo avaliadas para a obtenção da mais importante certificação nacional de gestão hospitalar, a ONA (Organização Nacional de Acreditação). A conclusão do processo está prevista para este ano, reforçando o compromisso da Santa Casa com a qualificação e a excelência no atendimento.

A busca por essa certificação é mais uma prova de que dedicação e inovação em todos os setores fazem uma grande diferença no ambiente hospitalar, tornando-o mais seguro para todos.