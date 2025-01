A Congregação da Avenida Jamari, da Igreja Assembleia de Deus, localizada na Rua Jamari, 664, no bairro São José, está promovendo a 6ª edição do evento “VAMU”, que significa “Vamos Avivar Mais Um”, que será realizado nos dias 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro de 2025, sempre a partir das 19h.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o pastor Migael Suimar destacou os detalhes do evento e reforçou a importância de momentos como esse para a comunidade. “O propósito do evento é abençoar as famílias da nossa cidade e do nosso bairro. Queremos ir além das quatro paredes da igreja e alcançar as pessoas que, muitas vezes, têm uma rotina corrida e não conseguem participar dos cultos tradicionais. Por isso, estamos realizando ações como o Drive-thru da Oração, onde as pessoas podem receber uma oração rápida, personalizada e direta, sem precisar sair do carro”, explicou o pastor.

Entre os dias 28 e 30 de janeiro, das 9h às 18h, será realizado o Drive-thru da Oração, uma iniciativa voltada para atender pessoas de maneira prática e acessível. “Essa ação é muito especial porque permite que qualquer pessoa receba uma palavra de fé e oração de forma rápida e objetiva. Basta chegar, fazer seu pedido de oração, receber a bênção e seguir seu dia. É um momento em que estendemos nossas mãos e oramos pelas necessidades daqueles que buscam a Deus, acreditando que Ele tem poder para fazer o impossível conforme a Sua vontade”, afirmou o pastor Migael.

O evento “VAMU”, que já passou por outras congregações, como Vila Operária, Monte Sinai e Novo Tempo, tem como objetivo principal promover o avivamento espiritual e a transformação na vida dos participantes. “Para nós, é um privilégio imenso receber cada pessoa no evento. Cremos que será um divisor de águas na vida de muitos. O ‘VAMU’ tem sido uma bênção por onde passa, e acreditamos que, mais uma vez, Deus fará grandes coisas na Congregação da Avenida Jamari”, comentou o pastor.

Além dos cultos e momentos de reflexão, o evento reforça o compromisso da igreja com a edificação espiritual e o fortalecimento das famílias. “Deixamos as portas abertas para todos que desejarem participar. Queremos que as pessoas sintam o amor de Deus em cada momento do evento. Nossa missão é abençoar vidas, famílias e até mesmo a área financeira de quem busca por transformação. Estamos à disposição para ajudar a todos que nos procurarem”, concluiu o pastor Migael Suimar.

A programação oficial começa no dia 31 de janeiro, às 19h, na Congregação da Avenida Jamari, localizada na Rua Jamari, 664. Como mensagem final, foi deixado o versículo de João 14:6: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.”

Para mais informações entre em contato com o numero: (69) 9 9256-4574 / Migael Suimar.