Uma moradora de Vilhena foi vítima de um golpe ao tentar comprar uma geladeira Brastemp de 480 litros, modelo inverso, anunciada no Facebook.

O caso ocorreu recentemente no bairro Cristo Rei. Após negociações feitas pela rede social, a vítima e seu esposo foram até a residência do suposto vendedor para verificar o eletrodoméstico.

Na manhã desta quarta-feira, 29 de janeiro, a vítima procurou a redação do Extra de Rondônia para denunciar o golpe e alertar outras pessoas.

Golpe começou com anúncio convincente

Segundo a denunciante, sua tia, que mora em Manaus e está se mudando para Vilhena, também procurava uma geladeira para comprar na região. Ao encontrar um anúncio do eletrodoméstico no Facebook, a vítima entrou em contato com o suposto vendedor e agendou uma visita para conferir o produto antes de concluir a compra.

No endereço informado, a vítima e seu marido foram recebidos pelo esposo da anunciante, que confirmou a venda e explicou o funcionamento do aparelho.

“Ele nos mostrou a geladeira e disse que estava funcionando normalmente. Pedimos para deixá-la ligada até a tarde para termos certeza de que estava em bom estado. Eles concordaram e garantiram que estariam em casa esperando”, relatou a vítima.

Mais tarde, ao retornar para buscar o produto, o casal foi novamente recebido pelo mesmo homem, que permitiu mais um teste no eletrodoméstico. Contudo, no momento do pagamento, a situação mudou.

Vendedores mudam discurso após pagamento via Pix

Os vendedores alegaram que o dinheiro deveria ser transferido para uma terceira pessoa, supostamente um parente envolvido na negociação. A tia da vítima, que está em Manaus, realizou o pagamento via Pix no valor de R$ 1,3 mil.

Logo após a transferência, os vendedores começaram a agir de forma suspeita. O homem se recusou a liberar a geladeira, alegando que só poderia entregá-la após a confirmação de um novo pagamento.

“Ele mudou completamente o tom. Disse que não poderia liberar a geladeira porque o dinheiro ainda não tinha chegado até ele e se recusou a ver o comprovante. Mas eu já tinha feito o pagamento!”, contou a vítima.

A vítima então questionou a mulher que havia anunciado o produto, mas recebeu respostas contraditórias.

“Primeiro, ela disse que sabia quem era o destinatário do dinheiro. Depois, afirmou que não tinha nada a ver com isso. Foi quando percebi que era um golpe”, frisou.

Os golpistas, então, levaram a geladeira de volta para dentro da casa e fecharam a porta. Para piorar, passaram a usar o nome da tia da vítima para aplicar novos golpes.

Vítima denuncia o caso, mas polícia ainda não tomou medidas

Indignada, a mulher registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil. No entanto, segundo ela, nenhuma medida foi tomada até o momento.

“Fiquei ainda mais revoltada. Parece que ninguém pode fazer nada, que esses golpistas vão continuar enganando as pessoas sem consequência nenhuma”, lamentou.

A vítima afirmou que tomará providências para evitar que outras pessoas sejam enganadas pelos mesmos criminosos.