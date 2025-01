Na noite de terça-feira, 28, uma guarnição da Patrulha Reforço realizava uma ronda de rotina pela Rua 1515, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, quando os policiais observaram um motociclista trafegando em baixa velocidade e observando alguns usuários de drogas que circulavam pela via.

Ao perceber a presença da viatura policial, o suspeito entrou rapidamente em uma residência. Os policiais reconheceram-no como L.S.P., de 24 anos, um velho conhecido no meio policial e integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os militares já tinham conhecimento de que L.S.P., estava foragido da Justiça suspeito pelo crime de homicídio.

No portão da residência, os policiais foram recebidos pelo proprietário, L.R.F.C., que, em um primeiro momento, negou que alguém tivesse entrado no local. No entanto, ao ser informado de que poderia estar abrigando um foragido, decidiu colaborar e confirmou que L.S.P., havia entrado na casa e estava no quarto. O suspeito foi encontrado tentando se esconder debaixo de uma cama.

Ao receber voz de prisão, L.S.P., tentou resistir, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo e algemá-lo.

Uma consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão confirmou a existência de um mandado expedido contra ele.

Diante disso, L.S.P., foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. Em seguida, foi conduzido à Casa de Detenção, ficando sob a custódia do policial penal de plantão.