Uma ação integrada de equipes do 7º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de um homem pelo crime de tráfico de drogas, além da apreensão de 4,999 kg de substância semelhante ao crack, quase 100 kg de cobre, uma arma de fogo e mais de 50 munições.

A operação ocorreu na madrugada desta quarta-feira (29) em Ariquemes, após denúncias indicarem atividades ilícitas do suspeito. Segundo as informações recebidas, o homem se movimentava entre duas residências: durante o dia, permanecia em uma casa no bairro Setor 05 e, à noite, em outra no bairro Setor 02. A denúncia também apontava que a residência do Setor 02 era utilizada para armazenar drogas e que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto.

Diante dessas informações, equipes da Força Tática e do Núcleo de Inteligência (NI) iniciaram patrulhamento na área. O suspeito foi avistado saindo da residência no Setor 05 em um veículo. Ao perceber a aproximação da equipe do NI, ele tentou fugir, mas foi localizado pela Força Tática na casa do Setor 02. Após consulta nominal, foi confirmado que o homem, de 37 anos, possuía um mandado de prisão emitido pela 3ª Vara Criminal de Ariquemes pelo crime de tráfico de drogas.

Com a suspeita de que o local funcionava como depósito de entorpecentes, os policiais realizaram uma varredura na residência, onde encontraram:

Uma pistola Taurus G3C calibre 9mm com carregadores municiados, 32 munições calibre 9mm, três munições calibre .38, 20 munições intactas calibre .40, tabletes de substância semelhante ao crack, totalizando 4,999 kg, duas balanças de precisão, cadernos com anotações possivelmente relacionadas à contabilidade do tráfico, diversas embalagens utilizadas para embalar drogas e aproximadamente 100 kg de cobre.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, juntamente com todo o material apreendido, para o registro da ocorrência e demais providências legais.