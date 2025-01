O Carnagrau 2025 chega à sua terceira edição com um formato inovador. Serão três dias de festa nos dias 02, 03 e 04 de março, trazendo atrações especiais e experiências únicas para o público de Vilhena e região.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Christopher Jhonatan de Sousa Amaro da Silva, popularmente conhecido como “Chris”, gerente da Zero Grau localizada no Parque Shopping Vilhena, compartilhou detalhes sobre o evento: “Essa é a primeira vez que o evento acontece por três dias consecutivos, com uma programação recheada de novidades, dinâmicas temáticas e muita diversão. Na próxima quinta-feira, a partir das 18:30h, será o lançamento do lote promocional. Os participantes terão uma experiência carnavalesca diferenciada, incluindo um labirinto temático e um painel de fotos com o tema ‘Carnagrau 2025, #EuVou’. Quem postar a foto nos stories já estará concorrendo a R$ 100″.

Segundo informações do gerente, o primeiro dia de festa, 02 de março, terá início com o tema “Dia do Abadá”. “Os participantes que comparecerem vestindo o abadá, tirarem uma foto no deck da Zero Grau e publicarem no Instagram marcando a página oficial, estarão concorrendo a um voucher de R$ 500. A escolha da melhor foto será feita pelo público através de votação nos Stories do Instagram”, explicou Chris. O primeiro dia contará com apresentações da Banda Swing e Bom (PR), Marcelo Mariano (MT) e DJ E7.

“No segundo dia, 03 de março, acontece o ‘Baile das Máscaras’, onde os foliões poderão abusar da criatividade. A máscara mais criativa será eleita pelo público presente e o vencedor ganhará um prêmio de R$ 300. Esse momento promete muita originalidade e interação entre os participantes”, completou Chris. A programação do dia inclui apresentações do Grupo Santa Mais (RO), Du Pedras (sertanejo) e DJ HM.

“Encerrando o Carnagral 2025, o terceiro dia, 04 de março, será dedicado à ‘Festa à Fantasia’. Todos estarão vestidos a caráter, incluindo a equipe de marketing, colaboradores e o público. Haverá um concurso no qual os participantes poderão subir ao palco e fazer uma apresentação ao som de uma música escolhida. Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma: R$ 1.000 para o primeiro lugar, R$ 300 para o segundo e R$ 200 para o terceiro”, finalizou Chris. As atrações do dia incluem o Grupo Swing e Meio a 5 (MT), Eduardo Lima (sertanejo) e DJ Enevax.

Os ingressos promocionais serão lançados nesta quinta-feira, dia 30, às 18h30, no deck da Zero Grau. Os valores são acessíveis: R$ 50 para um dia, R$ 80 para dois dias e R$ 100 para os três dias. Além disso, o abadá e o copo personalizado de 700 ml com alça tiracolo estarão disponíveis por R$ 50 durante o lançamento promocional. Após essa data, o abadá custará R$ 50 e o copo, R$ 30.

O Carnagral 2025 também contará com mágicos, pintura facial e decoração temática, além da presença de 15 influenciadores oficiais e um grupo de divulgação com mais de 40 pessoas. O evento tem como patrocinador oficial a Beats, trazendo ações exclusivas para o público.

Para mais informações e atualizações, siga o Instagram oficial: @lanchonete.zero.grau.