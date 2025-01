GISELE E JUNIOR RAGNINI COM SEU HAVAL H6 PHEV 19 Em Cacoal, na concessionária PSV GWM do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia o casal empresário Orlandino Ragnini Junior e Gisele Cristina Bertoni Ragnini da JR CAFÉ, retiraram seu maravilhoso HAVAL H6 PHEV 19 o SUV Híbrido Plug-in mais sofisticado e tecnológico com seu sistema de segurança mais completo do mercado, com 326 cv de potência. Gisele e Junior Ragnini foram recepcionados pelo atencioso consultor de vendas André Dotto Pacheco.

CONCESSIONÁRIA PSV PEUGEOT CACOAL Registrei a gestora de vendas Kawanny Camargo e os consultores de vendas Pedro Biazate, Meliane Vitorino e Deywysson Valentin na concessionária PSV PEUGEOT em Cacoal do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia. A PSV Peugeot está com OFERTAS IMPERDÍVEIS.

25 ANOS DO SICOOB FRONTEIRAS O SICOOB FRONTEIRAS soma mais de 24 mil cooperados onde tem agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A cooperativa financeira que surgiu em Cacoal, no ano de 1999, por iniciativa de 59 empreendedores locais, completou 25 ANOS de atividade. Na foto o presidente Carlos Biazi, diretores e colaboradores da sede e agência em Cacoal/RO.

CASA & DECORAÇÃO Registrei na tradicional CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, a maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, Kaiomi de Souza Oliveira, Miriam Dias Santos Silveira e a advogada Evani Trindade, que foram conferir as novidades dos inúmeros e maravilhosos showrooms.

REVISTA MARISA LINHARES – ERON HAIR Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para o renomado cabeleireiro ERON FIRMINO do ERON HAIR, que reside em Cacoal desde 2003 e iniciou suas atividades na profissão aos 17 anos, inspirado no pai que era barbeiro. Eron atende em seu prestigiado salão ERON HAIR com a filha Luana Bossa.

REVISTA MARISA LINHARES – Dr. CLAUDEMIR BORGHI Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para o médico Otorrinolaringologista CLAUDEMIR BORGHI, que reside em Cacoal há 24 anos. O renomado médico participou da construção do Hospital São Daniel Comboni, e por dez anos atuou como presidente da ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni, e atualmente é o vice-presidente da entidade filantrópica. Claudemir Borghi atende em sua prestigiada clínica onde realizada atendimentos clínicos e alguns exames, além de realizar suas cirurgias em hospital.

REVISTA MARISA LINHARES – STUDIO LIDIANI GRAVINA Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para o casal LIDIANI GRAVINA e NIVALDO PELUQUERO do STUDIO LIDIANI GRAVINA. Natural de Juiz de Fora/MG, Lidiani iniciou na profissão aos 17 anos, reside em Cacoal há 26 anos, onde é pioneira na técnica do Mega Hair e iniciou o esposo Nivaldo na técnica. O moderno Studio Lidiani Gravina oferece a seus clientes os serviços em Mega Hair, Loiros, Tratamentos Capilares, Químicas em Geral, Extensão de Cílios, Sobrancelhas, Maquiagem, Manicure e Penteados.

REVISTA MARISA LINHARES – FARMÁCIA YASSUDA Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para a farmacêutica e bioquímica Lídia Luriko Yassuda Moreira da FARMÁCIA YASSUDA há 38 anos em Cacoal, onde a busca por inovação e atualização marca suas atividades, principalmente no âmbito de FARMÁCIA MAGISTRAL.

REVISTA MARISA LINHARES – MARCIO NAKANISHI Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para o FISIOTERAPEUTA MARCIO NAKANISHI que com extenso currículo enriquece seu conhecimento com Pós-Graduações em Acupuntura, Fisioterapia em Ortopedia, formação completa em Osteopenia e inúmeras participações em Cursos e Congressos Nacionais e Internacionais. Marcio Nakanishi foi Professor Universitário por 13 ANOS, nos quais coordenador do curso de Fisioterapia nos últimos sete anos.

IRMÃOS EMPRESÁRIOS NA FEMODA/MT Os irmãos empresários Leide Cardoso Campos e Adilson Cardoso Campos da LOJA ICARAIMA em Cacoal/RO, participaram da prestigiada 16ª Edição da FEMODA/MT, a maior feira de calçados, confecções e acessórios do Centro-Oeste do país, no período último de 23 a 25, no Cenarium Rural em Cuiabá/MT.

CASAMENTO DE VITÓRIA e JOÃO O salão de eventos do Toldu’s Buffet em Cacoal/RO, no último dia 25, foi palco da cerimônia e festa de casamento de VITÓRIA BOSSO FINOTTI e JOÃO PEDRO RODRIGUES STECCA, em cerimônia ministrada pelo pastor Arlindo Bispo de Oliveira.

CASAMENTO DE VITÓRIA e JOÃO – FAMÍLIA O salão de eventos do Toldu’s Buffet em Cacoal/RO, no último dia 25, foi palco da cerimônia e festa de casamento de VITÓRIA BOSSO FINOTTI e JOÃO PEDRO RODRIGUES STECCA. Na foto com a mãe Iza Bosso, as irmãs Karoline Bosso Barreiros e Amanda Bosso, os avós Ilson Pelin e Marlene Souza e Silva Pelin, a mãe do noivo Maria Carmelita Rodrigues e seu esposo Adonias Mendonça.

CASAMENTO DE VITÓRIA e JOÃO – PADRINHOS O salão de eventos do Toldu’s Buffet em Cacoal/RO, no último dia 25, foi palco da cerimônia e festa de casamento de VITÓRIA BOSSO FINOTTI e JOÃO PEDRO RODRIGUES STECCA. Na foto os noivos entre os padrinhos Yasmin Lima e Lucas Rodrigues, Karoline Bosso e Odvan Guilherme do Carmo, Thaynara Bosso Rodrigues e Gustavo Henrique do Carmo, Amanda Bosso Finotti e Geovane Teixeira, Angélica Tucamoto e Thiago Figueiredo, Rayane de Souza e Ediney Gomes, Luanna Orlando e Caio Pelin, e Nilzieli Góes Finotti.