O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) celebrou com a conquista histórica de Rondônia, que atingiu a marca de 35.056 toneladas de café exportadas em 2024, conforme dados da plataforma Comex Stat, que reúne informações sobre o comércio exterior brasileiro.

O feito coloca o estado como um dos principais protagonistas na produção e comercialização do grão brasileiro no mercado internacional.

De acordo com o deputado, essa conquista é o reflexo de um trabalho constante e de ações estratégicas que garantiram aproximadamente de R$ 15 milhões em investimentos voltados à ampliação da produção, ao escoamento da produção e a melhoria da qualidade do café rondoniense e das demais culturas agrícolas.

“Desses recursos, cerca de R$ 7 milhões foram destinados à compra de máquinas e implementos agrícolas, que foram distribuídos para diversas associações rurais, beneficiando centenas de produtores rurais. Além disso, quase R$ 8 milhões foram aplicados na melhoria da infraestrutura das estradas, o que facilita o escoamento da nossa produção e garante nossos produtos possam chegar cada vez mais longe, com qualidade e eficiência. Esses investimentos são fundamentais para o crescimento contínuo do setor e para garantir que nossos produtores sigam se destacando no mercado global”, frisou Ezequiel Neiva.

Deputado Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva têm ouvido atentamente as demandas dos produtores rurais (Foto: Nilson Nascimento / Assessoria parlamentar)

O parlamentar justificou que esses recursos foram aplicados em diversas regiões do estado, contemplando Machadinho do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Alta Floresta D’Oeste, Cacoal, Nova Mamoré, entre outros, contribuindo diretamente para o fortalecimento do setor agrícola assim como o cafeeiro de Rondônia.

“Investimos em diversas frentes para consolidar o setor cafeeiro e as demais culturas implantadas no nosso estado, desde a produção até a comercialização do grão. Esses recursos têm sido aplicados na infraestrutura das estradas vicinais, na instalação de tubos ármicos e na aquisição de implementos agrícolas para associações, com o objetivo de aumentar a produtividade. Essas iniciativas são fundamentais para impulsionar os números de exportação e garantir que Rondônia se mantenha como destaque no mercado internacional”, afirmou o deputado Ezequiel Neiva.

Além disso, o deputado estadual Ezequiel Neiva tem atuado para garantir investimentos em infraestrutura para o setor produtivo, como a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Escondido, no distrito de Novo Colorado, que está sendo realizada em parceria com o senador Confúcio Moura (MDB) e encontra-se em fase de execução. Também está em andamento a licitação para a construção de uma ponte mista de concreto e aço sobre o Rio Corumbiara, viabilizada com o apoio do deputado federal Lebrão (União Brasil) e contrapartida da prefeitura. Outro projeto em andamento é a construção de uma ponte mista de concreto e aço na Linha 05, em Corumbiara, cujo recurso foi transferido no último mês de dezembro.

Wiveslando Neiva tem acompanhado o avanço do setor cafeeiro (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

No último final de semana, o deputado esteve acompanhado do diretor de políticas agrícolas da Seagri (Secretaria de Estado da Agricultura), Wiveslando Neiva, na região de Ponta do Abunã, onde anunciou o apoio ao Projeto Reca (Cooperativa Reflorestamento Econômico Consorciado Adensado), no distrito de Nova Califórnia. Como parte desse apoio, serão entregues uma torradeira e uma empacotadora de café, equipamentos que vão contribuir para a melhoria da qualidade e eficiência do processo produtivo local.

Wiveslando Neiva ressaltou a importância da parceria entre o mandato do deputado Ezequiel Neiva e o Governo do Estado para o avanço do setor cafeeiro. “Este é um esforço conjunto que visa garantir o escoamento eficiente da nossa produção, com destaque para o café. A agricultura familiar, que representa cerca de 80% da produção agrícola voltada para a alimentação das famílias, é a base desse crescimento. Isso reflete o compromisso sólido e o apoio contínuo a um setor vital, que não só emprega milhares de pessoas e gera renda, mas também impulsiona o nosso desenvolvimento sustentável e promove a expansão da nossa produção”, afirmou.

De acordo com Ezequiel Neiva, o impacto positivo dos esforços conjuntos já é evidente, refletido no crescimento expressivo das exportações de café. “Esse avanço é fruto de um trabalho integrado entre o governo, por meio do nosso governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), os produtores rurais e as instituições que apoiam a cadeia produtiva. A expansão das exportações não só reforça nossa posição no mercado global, como também nos impulsiona a explorar novos mercados, ampliando as oportunidades de negócios para os produtores e contribuindo para o crescimento econômico contínuo do nosso estado”, afirmou Ezequiel Neiva.