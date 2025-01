Hoje, quinta-feira, 30, Old Ranch apresenta o stand-up sertanejo “Sorto no Mundo, protagonizado pelo humorista Marcus Cirillo, um dos grandes nomes da comédia sertaneja no Brasil.

O evento terá inicio ás 19h30, e promete uma noite repleta de humor autêntico, histórias engraçadas e interação com o público.

Marcus Cirillo é conhecido por sua capacidade de transformar situações do cotidiano em piadas envolventes, sempre explorando o universo interiorano de forma irreverente e divertida. Seu estilo descontraído e sua maneira única de contar histórias conquistaram fãs em todo o país, tornando este show uma experiência imperdível para o público vilhenense.

A entrada no evento será permitida a partir das 19h00, respeitando a ordem de chegada. Para garantir uma experiência tranquila, recomenda-se que o público chegue com antecedência para evitar filas e realizar o credenciamento sem dificuldades. A classificação indicativa do espetáculo é de 16 anos, sendo recomendada a participação apenas para maiores dessa idade.

Os ingressos estão disponíveis no link: Sympla – Stand-up Marcus Cirillo Vilhena. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (15) 99143-6551.