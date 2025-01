No início da manhã desta quinta-feira, 30 de janeiro, em Ariquemes, policiais militares da radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar prenderam em flagrante um homem de 35 anos, suspeito de cometer um roubo momentos antes. O celular da vítima foi recuperado, e um revólver foi apreendido.

A vítima, uma mulher de 39 anos, informou à PM que estava saindo de sua residência, no Setor 04, quando foi abordada por um homem armado, que a ameaçou e roubou seu aparelho celular modelo G34. Um popular avistou a guarnição e relatou ter visto o suspeito entrando no pátio do Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

Os policiais localizaram o indivíduo e, durante a revista pessoal, encontraram com ele o celular da vítima e um revólver calibre .38 municiado com cinco cartuchos intactos. O homem usava tornozeleira eletrônica, que estava coberta com papel alumínio na tentativa de burlar o sistema de monitoramento.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, juntamente com os objetos apreendidos.