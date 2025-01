Na manhã de quinta-feira, 30 de janeiro, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar de Rondônia realizou uma significativa apreensão de drogas em Porto Velho, totalizando aproximadamente 360 kg — sendo 259 kg de maconha e 106 kg de cocaína.

Além dos entorpecentes, um veículo Volkswagen Gol foi apreendido, suspeito de ter sido utilizado para o transporte da carga ilícita de Guajará-Mirim para Porto Velho.

A operação teve início após uma abordagem de rotina a um suspeito, que revelou a existência de um depósito de drogas em um apartamento na Avenida Amazonas, no bairro Agenor de Carvalho. Com base na informação, a equipe do BOPE localizou o imóvel e iniciou a ação.

No local, os policiais identificaram um veículo cinza. Um homem, trajando uma camisa de uma empresa de materiais de construção, foi visto retirando um saco volumoso do carro. Logo em seguida, um morador saiu do prédio acompanhado de uma mulher em um Volkswagen Gol branco.

A equipe seguiu o casal e realizou a abordagem na Avenida Raimundo Cantuária. Durante a revista, o homem confessou que armazenava drogas no apartamento e entregou as chaves do imóvel aos policiais.

Ao ingressarem no local, os agentes foram imediatamente impactados pelo forte odor característico dos entorpecentes. No interior do apartamento, foram encontrados diversos sacos contendo maconha do tipo skunk e cocaína.

Para garantir a segurança da operação, o policiamento foi reforçado. O casal foi preso sem resistência, mas, devido ao grande volume de drogas e à quantidade reduzida de policiais, foi necessário o uso de algemas para a condução dos detidos até a Superintendência da Polícia Federal em Porto Velho.