O deputado Luizinho Goebel (Podemos), recebeu nesta terça-feira (28/01), em seu gabinete, a comitiva do prefeito do município de Cabixi, Silvano (MDB), o objetivo principal foi para discutir a destinação de emendas parlamentares para o município.

Na comitiva o prefeito Silvano Almeida, esteve acompanhado do vice-prefeito Fábio Matos (PRD), do vereador e Presidente da Câmara de Vereadores do Município, Milton Antunes (MDB) e do vice-presidente da Casa, vereador Eleilto Rodrigues dos Santos (PRD), conhecido como “Cebinho”.

O Prefeito Silvano, reivindicou como sendo prioridades para Cabixi, Saúde, Educação, recuperação de Estradas Rurais, recurso para o setor agrícola e recuperação de pontes e a continuidades de execução de projetos em andamento. O chefe do executivo municipal, falou sobre a importância para a cidade na execução dos projetos.

Para o deputado Luizinho, a reunião reforçou a importância da parceria entre o município e do apoio político para o avanço de projetos que beneficiem a população de Cabixi. Foram discutidas estratégias de desenvolvimento, compartilhamento de experiências administrativas e formas de atrair investimentos que impactem positivamente a cidade e região. “Para mim, é uma honra atender este município, e nosso gabinete estará sempre aberto para auxiliar a população Cabixiense”, disse Goebel.