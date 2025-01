Na quinta-feira, 30 de janeiro, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações do Núcleo de Inteligência (NI) de que um veículo Ford Ka branco estava sendo utilizado para o transporte de entorpecentes em Vilhena.

O motorista também realizava a venda de drogas e cigarros eletrônicos em praças e casas noturnas da região central da cidade.

A polícia foi informada de que o suspeito era um homem de pele morena clara, aproximadamente 1,75m de altura, cabelos castanhos, barba e óculos. Ele recebia pedidos por meio de mensagens no WhatsApp e realizava as entregas utilizando o veículo.

A equipe do NI iniciou o monitoramento do carro e flagrou, na Rua Marcos da Luz, próximo à Avenida Capitão Castro, o momento em que um usuário se aproximou do veículo e pegou um objeto.

Após o ocorrido, a guarnição recebeu informações sobre o trajeto do automóvel e localizou o motorista, posteriormente identificado como M.L.S.M. Ele foi abordado ao desembarcar e tentar entrar em um imóvel na Rua Nelson Tremea.

Questionado, M. afirmou que o local era seu escritório, onde trabalhava como corretor de imóveis, e que havia ido até lá para verificar se havia esquecido a porta aberta. No entanto, do interior do veículo exalava um forte odor de maconha. Ao ser questionado, ele admitiu ser usuário e afirmou que poderia haver uma pequena quantidade da droga em seu kit de consumo pessoal.

Durante a busca no carro, os policiais encontraram:

Uma porção de cocaína;

Uma sacola com aproximadamente 43 gramas de maconha;

Quatro invólucros de maconha embalados em papel filme, totalizando 40 gramas;

Uma vasilha contendo aproximadamente 13 gramas da substância.

As drogas estavam escondidas sob o banco, nas portas e no porta-luvas. Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 434,40 em dinheiro espalhado pelo veículo e um notebook Acer Nitro V15 preto.

Sobre os itens encontrados, M. alegou não se lembrar de ter guardado drogas no carro. Apesar de afirmar que a sala onde foi abordado era seu escritório, o local não possuía móveis e exalava um forte cheiro de maconha.

No interior do imóvel, os policiais localizaram:

93 unidades de cigarros eletrônicos;

Uma caixa com 10 unidades e outra com cinco unidades de cigarros eletrônicos;

28 unidades de essência para cigarro eletrônico;

Três peças para cigarro eletrônico;

Uma balança de precisão;

Papel filme para embalar drogas;

Uma tesoura e um estilete;

Três equipamentos aparentemente utilizados para secar maconha;

Etiquetas;

Um pedaço de maconha pesando aproximadamente 640 gramas;

19 gramas de cocaína.

O suspeito confessou que recebia os entorpecentes e os dividia em pequenas porções para comercialização.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido, junto com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.