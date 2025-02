Os moradores do distrito de Novo Plano, no município de Chupinguaia, agora podem contar com ruas em melhores condições de tráfego.

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) concluiu hoje os serviços de tapa-buracos, que foram executados após a intercessão da deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) junto ao Governo do Estado e ao DER.

A obra também era uma demanda do prefeito Dr. Wesley Araújo, que solicitou melhorias para a infraestrutura viária do município.

A deputada, que havia alertado sobre a deterioração do asfalto e o aumento de buracos na localidade, destacou a importância da obra para garantir mais segurança e qualidade de vida à população.

“Essa era uma demanda urgente da comunidade e do prefeito Dr. Wesley Araújo, pois a precariedade das ruas estava colocando motoristas, motociclistas e pedestres em risco, especialmente em períodos chuvosos. Hoje, temos a satisfação de ver essa obra concluída, trazendo mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores de Novo Plano”, ressaltou Rosangela Donadon.

Além de melhorar as condições de tráfego, a recuperação das vias facilita o acesso a serviços essenciais, como transporte público, atendimento médico e o comércio local, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da região.

A deputada agradeceu também ao gerente da Sexta Usina do DER, Eudes Ferreira da Costa Junior, e sua equipe, que desempenharam um papel fundamental na execução dos serviços, garantindo um trabalho eficiente e ágil para atender à população de Novo Plano.

“A conclusão dessa obra demonstra o compromisso do Governo do Estado em atender às necessidades da população. Agradeço ao governador Coronel Marcos Rocha, ao DER, ao gerente da Sexta Usina, Eudes Ferreira da Costa Junior, e toda sua equipe pela rápida resposta ao nosso pedido e pelo empenho em garantir a execução desse serviço tão essencial para Novo Plano”, destacou a deputada.

Com essa iniciativa, a parlamentar reafirma seu compromisso com a infraestrutura urbana e a segurança viária dos municípios do estado, garantindo que as reivindicações da população sejam atendidas com eficiência.