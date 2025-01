Na quinta-feira, 30 de janeiro, uma guarnição da Polícia Militar de Trânsito (Ptran) realizava patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Primavera, em Vilhena, quando avistou um motociclista empinando o veículo e carregando uma mochila preta.

Diante da infração de trânsito, os policiais decidiram abordá-lo. No entanto, ao perceber a tentativa de abordagem, o condutor iniciou uma fuga em zigue-zague por diversas ruas e avenidas do bairro.

Durante a perseguição, o suspeito foi flagrado transitando na contramão e chegando a entrar em um estabelecimento comercial. Posteriormente, ele foi identificado como M.R.O.,

Na revista à mochila que ele carregava, os policiais encontraram seis embalagens contendo uma substância com características de maconha. Inicialmente, o suspeito alegou que a droga era para consumo próprio.

No entanto, ao ser questionado, o gerente do estabelecimento comercial informou que M.R.O., era funcionário da empresa e trabalhava como entregador. No momento da abordagem, ele havia saído do trabalho utilizando sua motocicleta particular.

O gerente também confirmou que o suspeito estava em horário de expediente quando foi interceptado pela polícia.

Com autorização de M.R.O., os policiais realizaram uma busca em sua residência, onde encontraram R$ 560,00 em dinheiro e duas embalagens idênticas às localizadas em sua mochila.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.