A nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) tomará posse nesta segunda-feira (3).

A cerimônia acontecerá em sessão especial no Plenário de deliberações Deputada Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos, às 15h, com a presença de autoridades do estado.

A eleição da Mesa Diretora, para o biênio 2025/2026, aconteceu em novembro do ano passado. A chapa única, liderada por Alex Redano (Republicanos), recebeu 21 votos. A atuação da Mesa seguirá até 31 de janeiro de 2027, quando se encerrará a 11ª Legislatura.

Mesa Diretora eleita para o biênio 2025/2026:

Presidente: Alex Redano (Republicanos)

1° Vice-Presidente: Laerte Gomes (PSD)

2° Vice-Presidente: Rosângela Donadon (União Brasil)

1º Secretário: Alan Queiroz (Podemos)

2° Secretário: Cássio Gois (PSD)

3° Secretário: Edevaldo Neves (PRD)

4° Secretário: Marcelo Cruz (PRTB)

Atribuições:

A legislatura tem duração de quatro anos. Nesse período, há a atuação de duas Mesas Diretoras – dois anos cada. De acordo com o Regimento Interno, à Mesa, na qualidade de Comissão Diretora, cabe a direção dos trabalhos legislativos e a supervisão dos serviços administrativos da Assembleia.

O presidente é o representante da Alero quando essa se pronuncia coletivamente, sendo responsável por supervisionar os trabalhos e manter a ordem. Entre suas atribuições estão a convocação das sessões, o anúncio da ordem do dia e a nomeação dos membros das comissões.

Alex Redano foi eleito presidente para o biênio 2025/2026 (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

Aos vice-presidentes competem, na ordem de sucessão, desempenharem as atribuições do presidente, caso esse esteja ausente do plenário ou se ausente durante as sessões. O 1º secretário é responsável por supervisionar os serviços administrativos da Assembleia relacionados à movimentação de pessoal, material e patrimônio.

São atribuições do 2º secretário fiscalizar a redação das atas, fazer sua leitura e redigir as atas das reuniões secretas da Assembleia. O 3º secretário tem como responsabilidade dirigir o serviço de polícia interna e organizar o livro de assentamento das discussões e votações das proposições em andamento. O 4º secretário é incumbido de supervisionar o setor de transporte da Alero.

As sessões da Assembleia Legislativa podem ser acompanhadas presencialmente ou pelos canais da TV Assembleia (7.2) e YouTube.