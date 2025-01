A cidade de Chupinguaia, popularmente conhecida como a capital do “Boi Gordo”, promove a 1ª Festa do Laço Comprido, organizada pelo Rancho JR e Prefeitura. O evento vai distribuir uma premiação no total de aproximadamente R$ 35 mil. A competição reunirá laçadores de diversos estados.

Entre as principais atrações está o Duelo Rancho JR, que premiará o vencedor com uma moto Pop 0 km. O evento também contará com outras modalidades, como o Laço em Equipe, que oferece prêmios de até R$ 4 mil, e o Laço em Dupla, além de categorias especiais como o Laço Pai e Filho, Laço Piá e Guri e Laço Prenda, voltadas para incentivar a participação de jovens e mulheres.

A programação será realizada em três dias. Na sexta-feira, dia 4 de julho e as atividades terá início às 15h. Já no sábado, 5, e domingo, 6, as competições terão início às 7h30, com uma pausa para o almoço entre 12h e 13h30.

O evento conta com o apoio do prefeito Dr. Wesley, reforçando o compromisso com a valorização da cultura e das tradições esportivas. O evento terá a sonorização e estrutura da carretinha “Reboque Malvadão”. Além disso, a nanarão será por conta de Guilherme Faria, Ivan Araújo e Dudu Godoy. Locução comercial com Luiz Henrique, o “Cobra”. A organização terá ainda Ulysses na secretaria e arbitragem conduzida por Ramos, Dedé e Americano.

Além de promover a cultura do laço comprido, o evento será uma oportunidade de integração entre os estados participantes, atraindo público e competidores de diversas regiões. A 1ª Festa do Laço Comprido promete ser um marco no calendário regional, celebrando as tradições rurais e garantindo momentos de lazer e diversão.

Mais informações e inscrições podem ser obtidas diretamente com a organização pelo telefone (69) 99334-2244.