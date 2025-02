A tradicional Mega Liquidação Anual da Americana Modas terá início nesta quarta-feira 05 de fevereiro, a partir das 7h da manhã, e seguirá enquanto durarem os estoques.

Segundo informações da assessoria da loja, a campanha oferecerá descontos de até 50% em produtos da seção de calçados e acessórios, com possibilidade de parcelamento em até cinco vezes.

Durante a promoção, estarão disponíveis milhares de itens, incluindo calçados masculinos, femininos e infantis, além de bolsas, carteiras, meias, luvas e outros acessórios. Com mais de 20 anos de atuação em Vilhena, a Americana Modas reforça seu compromisso em oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis.

“A Mega Liquidação é a maior do ano e uma excelente oportunidade para os clientes adquirirem produtos de marcas renomadas com preços reduzidos”, destacou a assessoria. A loja trabalha com marcas reconhecidas no mercado, como Calçados Luísa Valentina, Mizuno, Nike e Adidas, garantindo qualidade e variedade ao público.

A Americana Modas está localizada na Avenida Major Amarante, 3467, no Centro de Vilhena. Mais informações (69) 3322-6767.