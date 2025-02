Um acidente ocorrido na tarde deste sábado, 1º de fevereiro, na Linha 135, zona rural de Vilhena, deixou quatro pessoas feridas, entre elas dois adultos e duas crianças.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista perdeu o controle do veículo, que subiu no barranco às margens da via e capotou.

No carro, além do condutor, estavam uma mulher e duas crianças. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou a mulher e as crianças, enquanto o motorista, apesar das escoriações, havia saído para buscar ajuda.

As vítimas foram encaminhadas ao hospital, onde receberam atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência.