Na noite deste sábado, 1º de fevereiro, a Central de Operações da Polícia Militar acionou uma guarnição para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito no bairro Assossete, em Vilhena.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram um homem caído no chão, aparentemente desmaiado e com diversas escoriações pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros já havia sido acionado para prestar socorro à vítima. Segundo relatos de populares, o homem conduzia uma moto Honda Biz, de placa THJ9H86, pela Rua 8501. Antes de chegar ao cruzamento com a Rua 8607, ele teria passado em alta velocidade sobre um quebra-molas, perdido o controle do veículo e colidido contra o muro de uma residência.

Com o impacto, a motocicleta sofreu danos na carenagem dianteira e na lateral esquerda. No hospital, a equipe policial entrou em contato com a médica responsável pelo atendimento do motociclista, identificado como A.G.S., que relatou que seu estado era grave.

Durante a verificação dos dados, os policiais constataram que a vítima utilizava tornozeleira eletrônica e, ao entrarem em contato com a Colônia Penal, foram informados de que ele deveria estar em sua residência, conforme determinação judicial.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.