Em coquetel para mais de 100 convidados, representantes de empresas, startups, setor público, universidades, diretoria da Sicoob Credisul e Favoo e imprensa, foi anunciada a abertura das inscrições para o MBI em Inovação e Tecnologia, e para o primeiro hackathon, maratona de programação que acontecerá em junho.

Também foi divulgado o site oficial, que reúne informações sobre cursos, eventos e oportunidades para startups, desenvolvedores e profissionais de tecnologia. O evento foi realizado na Escola e Faculdade Favoo.

O Hubee é um centro de referência em inovação e tecnologia, oferecendo suporte para startups, empresas e profissionais interessados em novas oportunidades. Para Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, a criação do hub é um passo essencial para impulsionar a inovação na região. “Queremos despertar a cultura da inovação e preparar novos talentos para esse mercado, criando um ambiente que estimule o desenvolvimento de soluções locais”, afirma.

MBI em Inovação e Tecnologia

O MBI em Inovação e Tecnologia é um curso intensivo e 100% presencial, com duração de 5 meses, que visa formar profissionais capazes de aplicar tecnologias emergentes e análise de dados para melhorar a performance, inovação e produtividade em contextos dinâmicos e desafiadores.

Com foco na transformação digital e na adaptação a cenários de mudança constante, o curso oferece uma formação de alta qualidade, reconhecida pelo MEC, e é ministrado por mestres, doutores e especialistas renomados. O curso ocorrerá de fevereiro a junho de 2025, e é o único dessa área na Região Norte, oferecendo uma oportunidade exclusiva para quem deseja se destacar no mercado de inovação e tecnologia.

As aulas começam no dia 3 de fevereiro, e as inscrições estão abertas no site hubee.tech/mbi