No dia 31 de janeiro de 2025, a OCB/RO realizou a sua Assembleia Geral Ordinária (AGO-2025). O evento reuniu cooperativas de todo o estado em um momento de transparência e prestação de contas, além de deliberar sobre temas estratégicos para o movimento cooperativista.

Entre os destaques, a apresentação do Relatório de Gestão e das Demonstrações Financeiras de 2024, além do planejamento estratégico para 2025, declarou o compromisso da instituição com o fortalecimento do setor.

A eleição para o próximo quadriênio (2025-2029) foi um dos momentos mais aguardados.

A chapa eleita por aclamação foi a #SomosCoop – O Trabalho Continua, com Salatiel Rodrigues reeleito como presidente, reafirmando a continuidade de um trabalho sólido e alinhado aos princípios do cooperativismo.

Em seu discurso, o presidente reeleito expressou gratidão aos conselheiros da gestão anterior pelo empenho e dedicação, ressaltando a importância do trabalho realizado. Ao dar as boas-vindas aos novos conselheiros, reforçou a confiança no grupo e destacou o compromisso conjunto de fortalecer ainda mais o cooperativismo em Rondônia. “Seguiremos trabalhando com união, transparência e foco no desenvolvimento sustentável, garantindo que nossas ações contribuam para o crescimento e a representatividade do setor.”

Confira a Chapa Eleita

Diretoria

Efetivos

Salatiel Rodrigues de Souza – SICOOB CREDISUL

Valdeci Moura da Costa – SICOOB OUROCREDI

Andrecsandro Lemos de Miranda – SICOOB AMAZÔNIA

Vilmar Saúgo – SICOOB CREDISUL

Otelo Castellani Filho – CrediSIS

Pedro Severino da Costa – SICOOB CREDIP

Suplentes

Tarciso Gabiatti – CREDISIS OESTE

Cláudia Roberto de Mello Moura – UNIODONTO DE RONDÔNIA

Sandro Souza da Silva – LACOOP

Luiz Francisco Modesti – COOGARIMA

Sandra Vicentini – COOPROJIRAU

Conselho Fiscal

Efetivos

José França Silva – CREDJURD

Renato Zugaibe Doretto – SICOOB CREDISUL

Carolina Vinholi Brasil Junqueira – SICREDI UNIVALES

Suplentes

Edvalson Rogério Borges – UNIPROV

Iris Fernando de Castro – SICOOB CREDISUL

Eliezio Gripa Boni – SICOOB CREDISUL

Conselho de Ética

Efetivos

Sergio Luiz Milani – CREDISIS JICRED

Lucimar Candida de Souza – CRESOL AMAZÔNIA

Ivo Benítez – SICOOB CREDJURD

Suplentes

Josnei Nicolau Wolfart – COOPERLAT

Alberto de Lima – ASPAR

Naraymi Suruí – COOPAITER

Participações Especiais:

O evento contou com a presença de parceiros e lideranças importantes:

Eugênia, representando o Senador Jaime Bagatolli

Luiz Paulo, Secretário da Agricultura

Hélio Dias, Presidente da Faperon

Dr. Santana, vereador de Porto Velho

Pedro Fernandes, Deputado Estadual

Valdir Vargas, Presidente da ACEP

Charles Henrique, Assessor do Coronel Chrisóstomo

Adélio Barofaldi, CEO Grupo Rovema

Eliete, Chefe de gabinete Sebrae

Anibal Martins, Diretor do Banco do Povo

Sergio Vilhena, Conselheiro Fiscal do Sebrae

Vitor Paiva, Diretor Executivo Aprosoja

Augusto Pelucio, Diretor da Sapiens

Fabiana Amaral, Diretora da FGV

Everton Melo, Presidente da AJE/RO

Gilberto Baptista, Superintendente da FIERO

Manoel Serra, Presidente Cons. Banco do Povo