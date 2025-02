Meninas que desejam ingressar no mundo da ginástica têm agora uma grande oportunidade! A Associação de Ginástica de Vilhena (AGIV) realizará uma seletiva especial para descobrir novos talentos e reforçar sua equipe de competição.

O evento acontecerá no dia 22 de fevereiro (sábado), das 14h às 17h, no CRECA, em Vilhena. A seletiva está aberta para todas as meninas interessadas, sejam elas alunas da AGIV ou não. As escolhidas terão a chance de representar a equipe em campeonatos e eventos esportivos, além de receber treinamento com profissionais qualificados.

A AGIV incentiva todas as meninas apaixonadas pelo esporte a participarem e mostrarem seu talento. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a associação.