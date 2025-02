O Tigre da Zona da Mata está em mais uma decisão de campeonato estadual. Após conquistar o título do Rondoniense Feminino e disputar a final da Série B do Rondoniense, agora o clube chega à final da Copa Rondônia Sub-20.

A equipe venceu o Pimentense por 2 a 0 no Complexo Geraldão e carimbou sua vaga na grande decisão.

Os gols saíram no segundo tempo. O destaque da partida foi o primeiro gol, marcado aos 25 minutos por Pietro Diego, que fez uma bela jogada individual pela esquerda, deixou dois marcadores para trás e bateu no alto, sem chances para o goleiro adversário. Pietro Diego já havia sido decisivo no primeiro jogo, quando marcou os dois gols da vitória do Rolim de Moura no estádio Cassolão. O segundo gol desta partida foi anotado nos acréscimos, aos 45 minutos.

Com o resultado, o Rolim de Moura garantiu presença na grande final da Copa Rondônia Sub-20, onde enfrentará o Gazin Porto Velho em dois jogos decisivos.