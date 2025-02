A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Vilhena, por meio da Assistência Farmacêutica, realizou na última quinta-feira, 30, a entrega de 11 aparelhos de monitoramento contínuo de glicose (MCG).

Direcionado para pacientes entre 02 e 18 anos portadores de Diabetes Tipo 1, a iniciativa foi viabilizada através do projeto do ex-vereador Zezinho da Diságua, que destinou o valor de R$160 mil para a aquisição dos equipamentos, atendendo a uma solicitação feita por um grupo de pais de pacientes com diabetes.

Além da entrega dos aparelhos, a equipe de farmacêuticos do município realizou o treinamento para os pacientes e seus responsáveis, garantindo que todos saibam como utilizar o aparelho de forma correta.

O Monitoramento Contínuo da Glicose (MCG) oferece uma alternativa mais eficaz e precisa para o controle do diabetes em comparação aos métodos tradicionais. Essa tecnologia permite o acompanhamento em tempo real dos níveis de glicose ao longo do dia e da noite por meio de um aplicativo no celular. Com esses dados, pacientes, familiares e profissionais de saúde podem identificar padrões, antecipar variações e tomar decisões mais assertivas na gestão do diabetes, garantindo maior segurança e qualidade de vida.

Os interessados em obter o aparelho de monitoramento podem solicitá-lo na Semus, localizada na Rua Geraldo Magella Barbosa, nº 448, no Centro.