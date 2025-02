A produção de milho segunda safra 2024/25 em Mato Grosso do Sul deve atingir 10,2 milhões de toneladas, crescimento de 20,6% em relação ao ciclo anterior, segundo estimativas do Projeto Siga-MS, executado pela Aprosoja do estado.

A área destinada ao cereal deve alcançar 2,2 milhões de hectares, aumento de 0,1% ante 2023/24, com produtividade média esperada de 80,8 sacas por hectare, alta de 20,5% na comparação anual.

O plantio já começou nas lavouras sul-matogrossenses. A região sul é a mais adiantada, com cerca de 6% da área prevista semeada. A região centro já plantou 3,5% e a norte, 0,3%.

Segundo a estimativa, a área plantada está 0,7 ponto porcentual acima do registrado em igual período da safra passada.

“O melhor período para a semeadura do milho no estado de Mato Grosso do Sul geralmente é entre meados de janeiro e março. Esse período é crucial para garantir que o milho tenha condições climáticas adequadas para o desenvolvimento, especialmente em relação à disponibilidade de chuva e à temperatura”, disse em nota o coordenador técnico da Aprosoja/MS, Gabriel Balta.