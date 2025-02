A primeira rodada do Campeonato Rondoniense 2025 foi marcada por muitos gols e partidas disputadas. Ao todo, foram três jogos e 10 gols anotados, com destaque para a vitória da Gazin Porto Velho sobre o Barcelona, em uma reedição da final de 2024.

No estádio Aluízio Ferreira, Gazin Porto Velho e Barcelona se enfrentaram novamente, e mais uma vez a Locomotiva levou a melhor. Logo aos 2 minutos, após uma cobrança de falta afastada pela defesa, a bola sobrou para Erick, que abriu o placar. O jogo seguiu disputado, com o Barcelona chegando bem ao ataque, mas desperdiçando chances, repetindo a dificuldade do ano passado nas finalizações.

Na segunda etapa, a Gazin Porto Velho ampliou aos 16 minutos. Em uma jogada pela direita, a bola foi cruzada na área e Edrian acertou um belo voleio, marcando um golaço: 2 a 0 para a Locomotiva.

Quando o placar parecia definido, o Barcelona descontou aos 41 minutos com Tevez, que recebeu dentro da área e finalizou sem dar chances ao goleiro Digão. Mas ainda deu tempo para a Gazin Porto Velho marcar o terceiro. Gabriel, em jogada de velocidade, passou pelo zagueiro, invadiu a área e tocou na saída do goleiro, fechando o placar em 3 a 1. Na segunda rodada, a Gazin Porto Velho enfrenta o Vilhena, fora de casa, enquanto o Barcelona recebe o Ji-Paraná no Aluízio Ferreira.

No estádio Cassolão, o Rolim de Moura estreou contra o Vilhena, e os gols saíram apenas nos minutos finais. O time comandado por Tiago Batizoco abriu o placar aos 38 minutos do segundo tempo. Filipinho roubou a bola pela esquerda e cruzou para a área; a bola desviou em Kellyson e acabou entrando, marcando um gol contra e colocando o Rolim de Moura na frente.

Aos 43 minutos, mais um erro do Vilhena custou caro. O zagueiro do VEC tentou um passe atravessado, mas a bola caiu nos pés de Andrey, do Rolim de Moura. O atacante dominou, avançou até a entrada da área e chutou forte para ampliar o placar. Com a vitória, o Rolim de Moura somou três pontos. O VEC buscará a recuperação em casa contra a Gazin Porto Velho, enquanto o Rolim de Moura folga na segunda rodada e retorna na terceira, enfrentando o Ji-Paraná no Biancão.

No estádio Biancão, o Guaporé foi o único visitante a sair vitorioso, derrotando o Ji-Paraná por 3 a 1. O Guaporé demonstrou força ao abrir 3 a 0 contra o Galo da BR, com dois gols de Lukinhas e um de Lucas Vinícius. Nos minutos finais, Jhonatan descontou para o Ji-Paraná em uma cobrança de falta.

Na próxima rodada, o Guaporé recebe o Sport Genus no Cassolão, enquanto o Ji-Paraná tenta se recuperar diante do Barcelona, em Porto Velho, no estádio Aluízio Ferreira.