O secretário municipal de Saúde de Vilhena, Wagner Borges, foi eleito presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Rondônia (Cosems-RO).

A escolha ocorreu por votação unânime entre os 52 secretários municipais de saúde do estado, em assembleia realizada nesta segunda-feira (3), na capital. Wagner assumirá o cargo em 5 de fevereiro, com um mandato de dois anos.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, ele destacou a importância do novo desafio e a responsabilidade de representar os municípios rondonienses na busca pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo ele, uma das prioridades será apoiar as cidades menores, que enfrentam dificuldades financeiras e operacionais na área da saúde.

Essa é a primeira vez que Vilhena tem um representante na presidência do Cosems-RO. No entanto, o Cone Sul já havia ocupado o cargo anteriormente, com o secretário Afonso Emerick, de Cerejeiras.

Wagner explicou que sua candidatura surgiu por iniciativa dos próprios secretários, que decidiram lançar seu nome para liderar o conselho. Ele ressaltou que a nova função fortalece a representatividade de Vilhena e do prefeito Flori Cordeiro nos debates sobre políticas públicas de saúde, tanto no âmbito estadual quanto nacional.

O Cosems-RO é uma entidade que atua na interlocução entre os municípios, o governo estadual e o Ministério da Saúde, buscando melhorias e recursos para a saúde pública em Rondônia.