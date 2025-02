Na primeira sessão ordinária da legislatura de 2025, realizada nesta terça-feira (4), a Câmara Municipal de Vilhena definiu a composição de suas comissões permanentes.

Os grupos parlamentares serão responsáveis por analisar e emitir pareceres sobre projetos de lei e outras matérias pertinentes ao Legislativo municipal ao longo do ano.

A formação das comissões ficou estabelecida da seguinte forma:

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) – Wilson Tabalipa, Roberto Moraes e Eliton Costa.

Comissão de Finanças e Orçamento (CFO) – Silvano Pessoa, Gabriel Graebin e Pedrinho Sanches.

Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte, Saúde e Assistência Social (CECTESAS) – Jander Rocha, Anderson Motorista e Rose Batista da Saúde.

Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agricultura, Meio Ambiente, Terras, Indústria e Comércio (COSPAMATIC) – Amanda Areval, Silvano Pessoa e Zé Duda.

As comissões têm um papel fundamental no processo legislativo, analisando propostas antes de sua apreciação no plenário. Com a definição das composições, os trabalhos legislativos da Câmara seguem para o andamento das pautas municipais.