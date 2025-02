Para assegurar os milhares de atendimentos que foram realizados no Centro de Reabilitação Dream da Amazônia, em Porto Velho, no Centro de Prevenção e Diagnóstico do Câncer em Ji-Paraná, no Centro de Prevenção em Vilhena e a Carreta do Amor, a deputada federal Sílvia Cristina destinou R$ 25,8 milhões para o custeio das unidades, que oferecem atendimento digno e de qualidade para o cidadão rondoniense.

Ao longo de seus mandatos, a deputada já destinou mais de R$ 145 milhões para o enfrentamento do câncer em Rondônia. No total, já são R$ 320 milhões investidos para beneficiar a saúde dos rondonienses. Só em 2024, foram mais de R$ 50 milhões, sendo R$ 25,8 milhões para o custeio das unidades do Hospital do Amor, na parceria com a Fundação Pio XII.

“Só faz sentido estar na política, se tiver compromisso em fazer o bem para a nossa gente. E para cuidar do nosso povo, tenho dedicado meu mandato para oferecer saúde e dignidade à população de Rondônia e a prova disso é a destinação de um volume significativo de recursos para oferecer atendimento aos pacientes oncológicos, que podem se tratar mais perto de suas famílias”, disse a deputada.

A parlamentar tem assegurado o recurso para as obras, para os equipamentos, para a manutenção das unidades e o custeio do tratamento dos pacientes. “É possível fazer saúde pública de qualidade, é possível oferecer o melhor para a nossa gente, de forma descentralizada, mais próxima de onde está o paciente, que é sempre a melhor saúde. Cuidar das pessoas é o nosso foco, é a nossa meta de trabalho e seguimos com esse objetivo”, completou.

Reabilitação

Em menos de dois anos de funcionamento, já são mais de 158 mil atendimentos no Dream da Amazônia, que oferece atendimento gratuito com profissionais qualificados e equipamentos de ponta, adquiridos da Suíça, Áustria e Chile, com tecnologia robótica de última geração, com R$ 13 milhões aplicados pela parlamentar só em equipamentos e mais R$ 32,5 milhões na estrutura do Dream.

Centro em Ji-Paraná

Em pouco mais de três anos de funcionamento, o Centro de Prevenção em Ji-Paraná, junto com a Carreta do Amor, realizou mais de 147 mil atendimentos, como rastreio e prevenção do câncer de boca, de pele e de mama; cirurgias de pele, exames preventivos, colposcopia (exame ginecológico), mamografias, biópsias, rastreio e prevenção do câncer de mama e ultrassom, além dos exames de ressonância magnética e de tomografia.

A parlamentar garantiu R$ 32,6 milhões para as obras e a compra de equipamentos e destinou recursos para o custeio da unidade, que representam mais de R$ 49 milhões investidos para levar saúde e dignidade à população.

Vilhena

O Centro de Prevenção em Vilhena está funcionando desde junho de 2024, oferecendo o rastreio de câncer de mama, do colo uterino, de pele e de boca, beneficiando a população de todo o Cone Sul. A parlamentar também destinou recursos para a compra dos modernos equipamentos e para o custeio e manutenção do Centro.