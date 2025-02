O deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos), recebeu a visita do prefeito do município de Colorado do Oeste, Edinho da Rádio (PL), e do Secretário Municipal de Saúde, Cleison, o objetivo da visita do prefeito foi encaminhar algumas demandas do município junto ao deputado.

Na ocasião protocolou solicitações de recursos para investimentos de Colorado, recursos no valor de R$ 3.300 milhões de emenda parlamentar.

O prefeito Edinho da Rádio, apresentou várias demandas de urgências e pediu apoio do parlamentar na liberação dos recursos de R$ 900 mil para aquisição de notebooks para a secretaria de educação, R$ 400 mil para aquisição de massa asfáltica tipo concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), para manutenção das vias públicas do município, R$ 1.400 mil para adequação da rua Potiguara, com calçamento e estacionamento, R$ 300 mil para a Secretaria de Saúde, para contratação de exames de endoscopia e R$ 300 mil para compra de uma camionete para a secretaria de agricultura do município. O deputado Luizinho, recebeu com muita atenção cada solicitação, dispondo-se a liberação das demandas possíveis para Colorado.

Luizinho Goebel, elogiou o prefeito Edinho da Rádio. “Hoje elogio o prefeito pelo início de seu mandato e realizando um excelente trabalho em prol do município de Colorado. O meu gabinete na Capital de Estado, em Porto Velho está à disposição de todos vocês, coloradenses”, disse o deputado.