O deputado estadual Eyder Brasil reassumiu sua cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) após a eleição de Affonso Cândido para a Prefeitura de Ji-Paraná.

Suplente do cargo, Eyder concedeu entrevista ao Extra de Rondônia destacando sua nova fase política e os projetos que pretende desenvolver no mandato.

Durante a conversa, o parlamentar afirmou que sua volta ao Legislativo representa uma transformação pessoal e profissional, destacando sua conversão religiosa e a importância de atuar de maneira mais próxima da população. Ele enfatizou que sua estratégia de trabalho será focada em saúde, assistência social e apoio à agricultura familiar.

Segundo Eyder, 50% das emendas parlamentares serão destinadas à área da saúde, com investimentos em atendimentos médicos, psiquiátricos e clínicas de reabilitação. Além disso, ele mencionou a importância do suporte a associações rurais e pequenos produtores, especialmente no Cone Sul do estado, região pela qual tem grande apreço.

O deputado destacou que mantém assessorias em cidades como Colorado do Oeste e Cerejeiras e pretende ampliar sua equipe para atuar mais efetivamente em Vilhena, um dos principais polos da região. Ele lembrou a votação expressiva que obteve na cidade em eleições passadas e reafirmou seu compromisso com os municípios do sul de Rondônia.

Eyder Brasil garantiu que pretende trabalhar de maneira equilibrada, distribuindo recursos de forma igualitária entre os 52 municípios do estado, dentro das possibilidades do orçamento disponível.

Ao ser questionado sobre sua relação com o governo estadual, Eyder afirmou que seu posicionamento será baseado no interesse da população. Ele declarou que apoiará projetos do Executivo que tragam benefícios para Rondônia, mas que também atuará de forma crítica quando considerar necessário.

Sobre a presidência da ALE-RO, agora sob o comando do deputado Alex Redano, Eyder destacou a boa relação com o parlamentar, classificando-o como um líder humano e acessível. Ele afirmou que confia em uma gestão eficiente e voltada ao avanço do estado.

Por fim, o deputado agradeceu aos 7.892 eleitores que garantiram sua suplência e, consequentemente, seu retorno ao cargo. Ele reforçou o compromisso de atuar com coragem e dedicação, buscando deixar um legado positivo para Rondônia.