O presidente da Santa Casa de Chavantes, Anis Ghattás Mitri Filho, está confirmado para participar do evento Welcome Saúde 2025, que acontecerá em 19 de abril no Royal Tulip Alvorada, em Brasília.

O evento é um dos mais relevantes do setor de saúde no Brasil, reunindo especialistas, executivos e autoridades públicas para discutir as perspectivas políticas e econômicas da área para o próximo ano.

Mitri Filho participará do debate “Perspectivas da Saúde Suplementar para 2025”, ao lado de importantes nomes do setor, como Helton Freitas, presidente da Seguros Unimed; Fernando Silveira Filho, presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para Saúde (ABIMED); e Anderson Nascimento, CEO da Rede Total Care/Amil. O painel abordará as tendências e desafios da saúde suplementar nos próximos anos, com foco na busca por soluções e estratégias para aprimorar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde no país.

O Welcome Saúde é reconhecido por abrir o calendário do setor e proporcionar um ambiente de troca de conhecimento e networking entre figuras-chave da gestão pública e privada. A participação de Mitri Filho reforça o prestígio da Santa Casa de Chavantes, instituição que se consolidou como referência em gestão de saúde no terceiro setor.

Fundada em 1923, a Santa Casa de Chavantes é uma entidade filantrópica centenária, sem fins lucrativos, e reconhecida como Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal. A instituição possui o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), concedido pelo Ministério da Saúde. Seu hospital, em funcionamento ininterrupto há mais de 90 anos, é referência regional no Estado de São Paulo, especialmente em cirurgias de Alta Complexidade em Oftalmologia. Além disso, a Santa Casa atua em mais de 30 projetos distribuídos em 12 municípios e 4 estados, atendendo a uma população superior a 3 milhões de habitantes.

A presença de Mitri Filho no Welcome Saúde 2025 representa um marco significativo para a Santa Casa de Chavantes, destacando sua gestão eficiente e compromisso com a excelência nos serviços de saúde. O evento será uma oportunidade para compartilhar a experiência da instituição e contribuir com discussões sobre o futuro da saúde suplementar no Brasil, auxiliando no desenvolvimento do setor e na busca por melhorias contínuas na saúde pública.

