O prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, concedeu uma entrevista ao Extra de Rondônia, onde abordou os avanços da sua gestão, destacando investimentos em infraestrutura, saúde e transporte, além de comentar sobre sua trajetória política e futuras possibilidades.

Durante a entrevista, Fúria ressaltou as melhorias realizadas no município, mencionando que mais de 160 ruas e avenidas foram pavimentadas. Na área da saúde, citou a criação do Pronto Atendimento Médico (PAM) 24 horas, a implantação do Pronto Socorro Infantil e a revitalização do Materno Infantil. Também destacou a abertura da Policlínica e da Farmácia Central, que ampliaram significativamente o atendimento à população.

Outro ponto enfatizado foi o programa Tarifa Zero, que oferece transporte coletivo gratuito e abrange mais de 14 bairros. O prefeito também citou a municipalização do transporte escolar, que passou a contar com 86 ônibus, garantindo mais segurança e eficiência no atendimento aos estudantes.

No setor de infraestrutura, Fúria falou sobre a implantação da iluminação de LED nas principais vias e bairros periféricos, bem como a manutenção das estradas rurais, garantindo o escoamento da produção e a mobilidade dos moradores mesmo durante o período chuvoso. Ele também destacou o programa “Porteira Adentro”, que oferece até cinco horas de máquina para pequenos produtores, sem custos.

Ao ser questionado sobre a expressiva aprovação popular de sua gestão, Fúria destacou que obteve 83% dos votos na eleição, um dos maiores índices de Rondônia. Segundo ele, a gestão diferenciada e os investimentos em serviços essenciais foram determinantes para esse resultado.

Fúria também comentou sobre a relação com a Câmara de Vereadores. Ele afirmou que, inicialmente, enfrentou oposição, mas que, atualmente, a administração conta com uma base consolidada, o que tem facilitado a aprovação de projetos e medidas para o desenvolvimento do município.

O prefeito também abordou a organização do PSD em Rondônia, mencionando que o partido está fortalecido em diversos municípios. Ele destacou que a legenda terá condições de disputar cargos importantes, como prefeitura, deputado estadual e federal, e até mesmo participar de composições para o governo estadual.

Sobre seu futuro político, Fúria afirmou que está analisando possibilidades e que sua decisão dependerá das oportunidades que surgirem. Ele mencionou a possibilidade de concorrer a cargos maiores, como deputado federal ou até vice-governador, mas enfatizou que seu principal objetivo é continuar trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população de Cacoal.

A entrevista concedida ao Extra de Rondônia reforçou o compromisso do prefeito com o desenvolvimento do município e destacou sua trajetória política, que tem sido marcada por investimentos e alta aprovação popular.