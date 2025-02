Na tarde da última terça-feira, 05, a redação do Extra de Rondônia recebeu a visita do youtuber e atleta vilhenense de parkour Célio Marques Cordeiro, mais conhecido como “Tio Celinho“.

Acompanhado de sua esposa, Yasmim Cordeiro, que também atua como sua assistente nos treinos, ele compartilhou detalhes sobre sua trajetória no esporte e seu novo projeto inédito na cidade, o “Tribo de Ninjas Parkour”. O objetivo é convidar crianças de 05 a 17 anos a participarem das aulas e disseminar a prática do parkour em Vilhena.

O jovem de apenas 27 anos conta que iniciou sua jornada no parkour aos 13 anos, acumulando mais de uma década de experiência na modalidade. O interesse pelo esporte surgiu de forma inesperada.

“Sempre tive o desejo de aprender a executar um mortal, embora, na época, desconhecesse o parkour. Certo dia, enquanto retornava de bicicleta de uma chácara com amigos, avistei um grupo de jovens realizando movimentos acrobáticos em uma praça. Inicialmente, acreditei se tratar de capoeira e me aproximei para observar. No entanto, ao chegar mais perto, percebi que era uma prática completamente diferente. Eles se penduravam, moviam-se de cabeça para baixo e executavam manobras impressionantes”, relatou.

O youtuber relata que, a partir desse encontro, foi convidado pelos atletas para treinar com eles. “Nos reuníamos aos domingos, mas, durante a semana, eu praticava sozinho ou com um amigo. Naquela época, não existiam tutoriais na internet, então eu aprendia observando e praticando”, afirmou. Ele revelou que sua maior inspiração foi Rafael Brito, conhecido como Spider Brito, um youtuber vilhenense que atualmente reside em Curitiba e acumula quase 20 milhões de inscritos no YouTube. “Ele foi quem me motivou a continuar no parkour e aperfeiçoar minhas técnicas”, destacou.

Há cerca de cinco meses, Spider Britto retornou a Vilhena para visitar familiares e amigos. Durante os encontros para a prática do esporte, Célio decidiu compartilhar sua paixão pelo parkour nas redes sociais e tornou-se youtuber. Atualmente, ele possui 30 mil inscritos no YouTube, confira (AQUI), 8 mil seguidores no Instagram e 3 mil no TikTok, além de publicar conteúdo no Kawaii. “Faço vídeos sobre parkour e também interajo com crianças, gravando desafios como corrida, desafio da garrafa e brincadeiras com perguntas. Meu canal apresenta entre quatro e cinco vertentes de conteúdo”, explicou.

Agora, Célio se prepara para dar um novo passo em sua trajetória esportiva com o lançamento de um projeto inédito na cidade: “Tribo de Ninjas Parkour”. A iniciativa tem como objetivo ensinar parkour para crianças a partir de cinco anos de idade.

“O projeto é voltado para crianças a partir de cinco anos, mas pretendo atender qualquer pessoa interessada. Inicialmente, abrirei turmas para idades entre cinco e 17 anos. As aulas serão realizadas no Clube Parque Embratel, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 15h30 às 17h30”, detalhou.

Para participar, os alunos devem comparecer ao local do treino vestindo bermuda e tênis. “Vamos disponibilizar camisetas para o treino, mas elas devem ser devolvidas ao final da aula para lavagem”, esclareceu Célio.

Além do treinamento físico, o projeto também contará com acompanhamento nutricional, garantindo que os participantes tenham uma orientação adequada para o melhor desempenho no esporte. “As crianças terão acompanhamento nutricional com a nutricionista Priscila Cordeiro, o que contribuirá para um desenvolvimento mais saudável e equilibrado”, ressaltou o atleta.

O principal objetivo do projeto é proporcionar uma alternativa de lazer saudável e estimulante para as crianças. “Queremos ensinar disciplina, confiança e superação através do parkour. Não se trata apenas de saltos e acrobacias, mas de desenvolvimento físico e mental”, concluiu.

Com o apoio de sua esposa, Yasmim Cordeiro, que também auxilia nos treinos, Célio convida crianças e adolescentes de Vilhena a integrarem a “Tribo de Ninjas Parkour” e descobrirem os benefícios dessa prática esportiva. “As portas estão abertas para todos que quiserem aprender e se divertir”, finalizou.

Para mais informações e inscrição entrar em contato através do instagram @celinho_parkour ou pelo numero: (97) 9 8420-1089.

>>>> Veja o vídeo abaixo >>>>