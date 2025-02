Preocupada com a melhoria da qualidade de vida da população, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) interveio após o pedido urgente e conseguiu garantir, em tempo recorde, a disponibilização de medicamentos e materiais para curativos e consumo hospitalar ao município de Cabixi.

A entrega ocorreu na terça-feira (4), na Coordenadoria de Gestão e Assistência Farmacêutica (CGAF), vinculada à Secretaria de Saúde do Estado (Sesau). O investimento é de mais de R$ 300 mil e beneficiará pacientes que precisam de acesso aos medicamentos.

O apelo foi feito pelo prefeito Silvano de Almeida (MDB) e a vereadora Jucieli de Carli (União Brasil). Entre os medicamentos disponibilizados estão: Ibuprofeno, Omeprazol, Dipirona (monoidratada e injetável), Aciclovir, Pantoprazol, Clopidogrel, Ácido Acetilsalicílico, Metformina, Noripurum injetável, Hidralazina, Benzetacil, Quetiapina, Clobazam, Levetiracetam, Risperidona, Sulfadiazina de Prata (pomada) e Álcool 70.

Segundo Ieda Chaves, o município enfrenta dificuldades para a aquisição dos itens neste início da nova Administração Municipal, pois a escassez de medicamentos e materiais essenciais compromete diretamente a qualidade do atendimento prestado à população, podendo impactar negativamente a assistência nas unidades de saúde do município.

“Fizemos uma articulação junto à Sesau e fomos prontamente atendidos pelo secretário Jefferson Rocha. Estamos muito felizes e agradecidos, coronel Jefferson, por nos atender e entender a importância e a dimensão dessa entrega. Cabixi passou por um problema local e isso é algo que a prefeitura realmente estava necessitando muito, a fim de assegurar a continuidade dos serviços de saúde e o bem-estar da população”, justificou a parlamentar.

Alívio

Silvano de Almeida disse que o pleito vai atender à primeira necessidade da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), pois muitos pacientes estão há alguns dias sem a medicação. “Isso vai fazer toda a diferença. A escassez de medicação e material para curativos tem afetado diversos cidadãos do nosso município. Acreditamos que conseguiremos aliviar esta situação e melhorar as condições de saúde de nossos munícipes, pois todos os itens pleiteados estão com estoque zerado no momento”, disse.

Compromisso

“O governador Marcos Rocha nos autorizou a fazer a dispensação desses medicamentos. Ele é um governador municipalista e, sempre que for possível, não deixará nenhum município na mão. Nós estamos prontos, porque a saúde se faz com todos os 52 municípios”, contribuiu Rocha.

Registros

A entrega da medicação contou com a presença do vice-prefeito, Fábio Dutra de Matos, e do titular da Semusa, Adilson de Almeida.